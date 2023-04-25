Altının kilogram fiyatında düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 320 bin liraya geriledi.

Altının kilogram fiyatında düşüş

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 231 bin lira, en yüksek 1 milyon 360 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,86 azalışla 1 milyon 320 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 521 milyon 134 bin 90,27 lira, işlem miktarı ise 1.944,35 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 532 milyon 146 bin 29,31 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Nadir Döviz, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.345.000,002.058,00
En Düşük1.231.000,002.040,20
En Yüksek1.360.000,002.074,00
Kapanış1.320.000,002.074,00
Ağırlıklı Ortalama1.300.109,692.066,95
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.521.134.090,27
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.944,35
Toplam İşlem Adedi69

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