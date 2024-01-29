Altının zirve yapacağı tarihi açıkladılar. Dünyaca ünlü yatırım bankası JPMorgan’dan flaş altın tahmini

JPMorgan'ın tahminlerine göre, petrol piyasasını dengede tutmak için OPEC+ (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) ittifakının muhtemelen üretimi kısıtlamaya devam etmesi bekleniyor.

Dünya Gazetesi’nden Emre Ergül'ün haberine göre, JPMorgan’ın dikkati çektiği ikinci emtia ürünü ise doğalgaz.

Yatırım bankasına göre, ABD gaz piyasalarında, arz fazlası muhtemelen 2024'te ABD gaz fiyatlarına yönelik yukarı yönlü riskleri sınırlayacak.

JPMorgan’ın Küresel Doğalgaz ve Doğalgaz Sıvı Stratejisi Başkanı Shikha Chaturvedi’nin, 2024 yılını iki hikayenin belirleyeceğini açıklarken, bunlardan ilkinin, muhtemelen 2024'ün ilk yarısında ve muhtemelen yaz enjeksiyon sezonunun tamamında devam edecek olan aşırı arz ve düşük fiyatlardan biri olduğunu; ikincisinin ise gaz talebinin bölgesel arz büyümesini yalnızca dengelemekle kalmayıp aynı zamanda geride bırakma yeteneği olacağını açıkladı.

ONS ALTINDA REKOR İÇİN RAKAM VERİLDİ

JPMorgan’ın raporunda altın ve gümüşe özel bir bölümün yer alması ise dikkat çekti.

“Metallere bakarsak, altın ve gümüşün sektörün geri kalanını gölgede bırakacağı tahmin ediliyor” diye başlayan bölümde ise şunlar aktarıldı:

“Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim döngüsü ve düşen ABD reel getirilerinin, altın fiyatlarını 2024 ortasında yeni nominal zirvelere çıkarması ve dördüncü çeyrekte ortalama 2 bin 175 dolar/ons seviyesine ulaşması bekleniyor. Aynı şekilde, gümüş fiyatları da muhtemelen altını takip edecek ve dördüncü çeyrekte ortalama 30 dolar/ons civarında seyredecek.”

JPMorgan'ın Baz ve Kıymetli Madenler Stratejisi Başkanı Gregory Shearer da konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, Tüm metaller arasında, 2024 yılı boyunca ve 2025'in ilk yarısı için hem altın hem de gümüş için orta vadeli yükseliş tahminine en yüksek kanaate sahip olduklarını, ancak girişin zamanlaması kritik olmaya devam edeceği değerlendirmesinde bulundu.