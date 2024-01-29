Avrupa Merkez Bankası üyesi Peter Kazimir’den faiz mesajı

Kaynak: Bloomberght
Avrupa Merkez Bankası üyesi Peter Kazimir’den faiz mesajı
Bankanın enflasyonda düşüş sürecini engellememek amacıyla erken faiz indiriminden kaçınacakları sinyali verdi.

Kazimir, ilk indirim için haziran ayının nisandan daha uygun olabileceğini belirtti.

Kazimir enflasyon görünümü orta vadede daha fazla netlik kazanmadan kısa vadeli sürprizlere dayanarak hareket etmek riskli olabileceğini söyleyerek, hedefe giden yolda kaydedilen ilerlemeye darbe vurabileceklerini belirtti.

Kazimir, bir sonraki hamlenin bir indirim olacağını söyleyerek, nisan ya da haziran ayı olarak kesin bir zamanlamanın, kararın etkisi açısından ikincil önemde olduğuna emin olduğunu belirtti.

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