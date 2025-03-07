Alüminyum fiyatlarında sarsıcı artış

ABD doları cinsinden ölçülen alüminyum vadeli işlemleri ton başına 2,700 dolara yükseldi. Bu rakam 20 Şubat’ta kaydedilen 9 aylık zirve 2,730 dolarıyla neredeyse aynı seviyede seyrediyor. Büyük üreticilerin arzlarını kısıtlaması, piyasada güçlü talep beklentilerini artırırken yatırımcıların dikkatini çeken önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Çin’in 2024 yılı üretim verilerine göre alüminyum üretimi rekor seviyeye ulaşarak 44 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu rekor rakam ülkenin üretim kapasitesinin zirve yaptığını gösterirken, geçmişte 2017 yılında Beijing’in fazla arzı önlemek ve karbon emisyon hedeflerine ulaşmak amacıyla üretimi 25 milyon tona sınırlandırmış olması, ilerleyen dönemlerde üretim hızının yavaşlamasına işaret ediyor. Çin yönetiminin üretimi sınırlama kararı, küresel piyasada arz-talep dengesinde önemli değişimlere neden oldu.

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Yerli üreticiler, yurt dışına yapılan alüminyum satışlarında devletin vergi iadesi uygulamasını sona erdirmesiyle beraber, yurtiçi satış payını artırmaya başladı. Bu durum, Çin’den yapılan ihracatlarda düşüş yaşanmasına yol açarken, yabancı piyasalarda fiyatların yükselmesine neden oldu. Taze ticaret verileri, küresel talebin artmakta olduğunu ve dış pazarlarda fiyatların yukarı yönlü seyrettiğini ortaya koyuyor.

Ekonomistler, küresel altyapı projeleri, elektrikli araç üretimi ve inşaat sektöründeki büyümenin alüminyuma olan talebi artıracağını öngörüyor. Dünyanın farklı bölgelerinde uygulanan çevre standartları, enerji maliyetlerindeki artış ve sürdürülebilir üretim politikaları, üretim maliyetlerini yükselterek fiyatların gelecekte daha da artabileceği beklentisini güçlendiriyor. Yatırımcılar ve piyasa uzmanları, uluslararası ticaretteki belirsizlikler ile bölgesel üretim stratejilerinin de fiyat dinamikleri üzerinde etkili olacağını belirtiyor.

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Çin hükümeti, ekonomik canlanmayı desteklemek amacıyla bütçe açığını rekor seviyeye çıkarma kararı aldı. Bu hamle, özel tahvil satışları aracılığıyla ekonomiye enjekte edilecek fonların artırılması hedefini taşırken, ülkenin pandemi sonrası toparlanma sürecinde önemli bir rol oynayacak. Uzmanlar, bu adımın kısa vadede piyasada canlanma yaratacağını, uzun vadede ise sürdürülebilir büyüme politikalarıyla desteklenmesi gerektiğini ifade ediyor.

Avrupa, ABD ve diğer Asya ülkeleri de alüminyum üretimi ve ticaretinde önemli rol oynamaya devam ediyor. Bu bölgelerde uygulanan düzenleyici önlemler ve çevre dostu teknolojilere yapılan yatırımlar, küresel alüminyum piyasasının geleceğini belirleyecek en önemli faktörler arasında yer alıyor. Piyasa analistleri, dünya genelinde üretimin yeniden yapılandırılması ve enerji verimliliğinin artırılması yönünde adımların atılmasının fiyatlar üzerinde belirleyici etkiler yaratabileceğini vurguluyor.

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Bu gelişmeler ışığında, sektör temsilcileri ve yatırımcılar piyasa dinamiklerini yakından takip ederken, hem üretim hem de ticaret politikalarında stratejik revizyonlara gitmeye hazırlıklı olduklarını belirtiyor. Alüminyum fiyatlarındaki artış, küresel ekonomik dengeler üzerinde geniş çaplı etkiler yaratabilirken, yatırımcıların riskleri minimize etmek için temkinli adımlar atması gerektiği düşünülüyor.