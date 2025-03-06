Ürdün üretici fiyatları beş ay sonra ilk kez arttı

Kaynak: Haber Merkezi
Ürdün üretici fiyatları beş ay sonra ilk kez arttı

Ürdün’de üretici fiyatları ocak ayında yıllık bazda yüzde 0.23 artarak son beş ayın ilk yükselişini kaydetti.

Ürdün’de üretici fiyatları 2025 yılının ocak ayında yıllık bazda yüzde 0.23 oranında artış gösterdi. Böylece Aralık 2024’te kaydedilen yüzde 0.98’lik düşüşün ardından üretici fiyatlarında ilk kez artış yaşandı. Bu yükselişin arkasında özellikle imalat sektöründeki toparlanma etkili oldu. Aralık 2024’te yüzde 0.99 oranında düşen imalat sektörü fiyatları, ocak ayında yüzde 0.23 artış gösterdi. Madencilik sektörü de ocakta yüzde 1.71 oranında yükselerek önceki ay sabit kalan seviyesinden yukarı yönlü bir ivme kazandı.

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Öte yandan, elektrik fiyatlarında görülen gerileme yavaşladı. Aralık 2024’te yüzde 1.83 düşen elektrik fiyatları, ocak ayında yüzde 1.08’lik bir azalma gösterdi. Aylık bazda değerlendirildiğinde ise üretici fiyatları ocak ayında yüzde 0.81 oranında artarak Aralık 2024’teki yüzde 0.26’lık düşüşün etkilerini tersine çevirdi. Ekonomistler, üretici fiyatlarındaki bu toparlanmanın Ürdün ekonomisinin 2025’teki genel enflasyon dinamiklerini de etkileyebileceğini belirtiyor.

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