İtalya Serie A'nın 11. haftasında Como, sahasında Cagliari'yi konuk etti. Mücadelede her iki takım da gol yollarında etkili olamayınca karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekipte Alvaro Morata maça ilk 11'de başlarken, Cagliari forması giyen kiralık oyuncu Semih Kılıçsoy süre alamazken, Morata maça damga vurdu.

ALVARO MORATA SİNİRLENDİ VE DEĞİŞİKLİK TALEP ETTİ

Karşılaşmanın 2. yarısında ise ilginç bir an yaşandı. Dakikalar 62'yi gösterdiğinde Morata, rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Karara sinirlenen tecrübeli futbolcu, kenara dönerek değişiklik istedi. Teknik heyet de talebi geri çevirmedi ve Morata, kısa süre sonra yerini Anastasios Douvikas'a bıraktı.

Bu anlar sosyal medyaya damga vurdu.

GALATASARAY'DAN SONRA DİBİ GÖRDÜ

Sezon başında Galatasaray'dan Como'ya transfer olan 32 yaşındaki İspanyol futbolcu, bu sezon çıktığı 12 maçta ağları havalandıramadı. Morata, 1 asist yapmayı başardı.