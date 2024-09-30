Alycia Baumgardner unvanını korudu

Alycia Baumgardner, Delfine Persoon ile karşılaştığı maçta no-contest ile sonuçlanarak süper tüy sıklet şampiyonluğunu korudu. Maç, Georgia'da gerçekleşti ve dördüncü raunt sonunda kafaların çarpışması nedeniyle sona erdi.

Baumgardner (15-1, 7 KO), Temmuz 2023'ten bu yana ringe çıkmamıştı. Bunun nedeni, Christina Linardatou ile yaptığı maç sonrası yaşadığı doping testindeki başarısızlıktı. Bu maçın, Baumgardner’ın önceki dövüşlerine göre daha az tanınan bir organizasyon olduğunu belirtmek gerek; dolayısıyla bir sonraki büyük organizasyona geri dönmeyi hedeflemesi muhtemel.

39 yaşındaki Persoon (49-3, 19 KO), sağ dizinde büyük bir destekle ringe çıktı ve bu durum hareketliliğini sınırlamış gibiydi. İlk rauntta geçirdiği bir sol kanca ile hafif bir düşüş yaşadı; hakem Laurence Cole, Persoon’un elinin kanvasa değmesi nedeniyle doğru bir şekilde bunu knockdown olarak değerlendirdi. Ancak Persoon ciddi bir şekilde yaralanmadı. Dördüncü raunt sonunda kafaların çarpışması sonucu Persoon’un gözünde derin bir kesik oluştu ve ringside doktoru maçı devam ettirmedi. Eğer maç beşinci rauntta en az bir saniye daha devam etseydi, teknik kararla puanlamaya gidebilirdi.

Baumgardner, "Gerçekten ona baskı yapmayı planlıyordum ama bu boks. Yeniden ringde olmak benim için önemli olan tek şey" ifadelerini kullandı.