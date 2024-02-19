Alzehemeir’ın o genleri bulundu

Nature Genetics dergisinde yayımlanan bir gen araştırmasında, alzaymırlı 111 bin 326 kişi, genetik farklılıklarını incelemek için 677 bin 663 sağlıklı kişiyle karşılaştırıldı.

Araştırmada, alzaymır hastalığına yakalanma olasılığını artıran daha önce bilinmeyen 42 gen dahil olmak üzere 75 gen saptandı. Bulgular, alzaymırda rolü olan bir protein olan TNF-alfa'nın, iltihaplanma ve bağışıklık sistemiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada ayrıca, beyindeki zararlı maddeleri temizlemekle görevli bağışıklık hücreleri olan Mikroglia'nın işleyişindeki bozuklukların da hastalığın ilerlemesine katkı sağladığına dair ek kanıtlar bulundu.

Elde edilen bulgular sayesinde, saptanan genlerin beyin hücrelerinin ölümüne nasıl neden olduğunu daha iyi anlayarak yeni tedaviler geliştirmek mümkün olacak. Ayrıca genetik testler, alzaymır geliştirme riski en yüksek olan kişileri semptomlar başlamadan önce tespit etmeye yardımcı olacak.

Araştırmanın yazarlarından ve İngiltere Demans Araştırma Enstitüsü Direktörü olan Cardiff Üniversitesi'nden Profesör Julie Williams, "Bu alzaymır araştırması, 30 yıllık çalışmanın doruk noktası ve alanda bir dönüm noktası." dedi.

Araştırmanın alzaymırı anlama, hastalığı geciktirme veya önleme amaçlarında büyük bir ilerleme olduğunu belirten Williams, "Bağışıklık sistemimizin unsurlarının hastalığın gelişiminde büyük rolü var. Örneğin, beyindeki Mikroglia adlı bağışıklık hücreleri, hasarlı dokuyu temizlemekten sorumlu ancak bazı insanlarda daha az etkili olabiliyor ve bu da hastalığın hızlanmasına sebep oluyor. Sigara, egzersiz ve diyet gibi yaşam tarzı faktörleri de alzaymır gelişimini etkiliyor." ifadelerini kullandı.