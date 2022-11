Alzheimer adama çocuklardan göz yaşartan hareket

OdaTV'de yer alan habere göre, sosyal medyada yayınlanan bir video, izleyenlerin içini ısıttı. Videoda, yaşlı bir adamın her 15 dakikada bir hafızasının sıfırlandığı ve adamın her gün evinin bahçesinde saatlerce oturduğu belirtildi.



Bununla birlikte yaşlı adamın komşusu olan çocukların 2 yıl boyunca her okul dönüşünde yaşlı adamın yanına giderek her gün tekrar tekrar tanıştığı ve konuştuğu videoda görülüyor.



O anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi.