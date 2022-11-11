11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Alzheimer adama çocuklardan göz yaşartan hareket

Alzheimer adama çocuklardan göz yaşartan hareket

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, her okul dönüşünde alzheimer komşusuyla sohbet eden çocukların görüntüleri büyük beğeni topladı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 10:04
Takip Et

Alzheimer hastası adama çocuklardan göz yaşartan hareket

Alzheimer adama çocuklardan göz yaşartan hareket
+
Aa
-

OdaTV'de yer alan habere göre, sosyal medyada yayınlanan bir video, izleyenlerin içini ısıttı. Videoda, yaşlı bir adamın her 15 dakikada bir hafızasının sıfırlandığı ve adamın her gün evinin bahçesinde saatlerce oturduğu belirtildi.

Bununla birlikte yaşlı adamın komşusu olan çocukların 2 yıl boyunca her okul dönüşünde yaşlı adamın yanına giderek her gün tekrar tekrar tanıştığı ve konuştuğu videoda görülüyor.

O anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
1
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
2
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
3
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
4
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
5
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
6
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 11 ölü
7
﻿Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 11 ölü
﻿Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 11 ölü
﻿Kilolarından böyle kurtulacak. 217 kiloyla yürüyemeyecek hale geldi
﻿Kilolarından böyle kurtulacak. 217 kiloyla yürüyemeyecek hale geldi
﻿Kilolarından böyle kurtulacak. 217 kiloyla yürüyemeyecek hale geldi
﻿İstanbul Boğazı'ndaki gemi kurtarıldı
﻿İstanbul Boğazı'ndaki gemi kurtarıldı
﻿İstanbul Boğazı'ndaki gemi kurtarıldı
﻿Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alacak
﻿Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alacak
﻿Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alacak
﻿Apple açıkladı: iPhone 14 Pro üretimi durduruldu
﻿Apple açıkladı: iPhone 14 Pro üretimi durduruldu
﻿Apple açıkladı: iPhone 14 Pro üretimi durduruldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.