Alzheimer hastası yaşlı adam 2 gün sonra bulundu

Denizli’nin Güney ilçesinde 2 gün önce öğle saatlerinde kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 81 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adam, arama kurtarma ekipleri tarafından dağlık alanda bulundu.

KAYNAK: İHA
Alzheimer hastası yaşlı adam 2 gün sonra bulundu

Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi’nde yaşayan Alzheimer hastası Memiş Yarmaz (81), 2 gün önce öğle saatlerinde kendisinden haber alınamadı.

Uzun süre kendisine ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

2 gündür aranan yaşlı adam, mahallenin kırsal kesiminde bulundu. Sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Yarmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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