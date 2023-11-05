Alzheimer hastası yaşlı adam 2 gün sonra bulundu

Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi’nde yaşayan Alzheimer hastası Memiş Yarmaz (81), 2 gün önce öğle saatlerinde kendisinden haber alınamadı.

Uzun süre kendisine ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

2 gündür aranan yaşlı adam, mahallenin kırsal kesiminde bulundu. Sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Yarmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.