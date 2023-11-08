Alzheimer hastalığının doğal ilacı olan besinler ortaya çıktı

Alzheimer hastalığından korunmak için bazı besinlerin faydalarından yararlanmak mümkün.

Uzmanlar, zihinsel işlevlerdeki bozulmanın hem genç hem yaşlılarda unutkanlığa yol açabileceğini belirtiyor.

Zihinsel işlevleri geliştiren besinlerin alımı, yaş ilerledikçe alzheimer hastalığının önlenmesine de yardımcı oluyor.

Peki, hangi besinler alzheimer hastalığının doğal tedavisi olarak kabul ediliyor?

İşte alzheimer hastalığının doğal tedavisi olan besinler…

Yumurta, kolin adı verilen bir madde bakımından zengindir. Kolin, beyinde asetilkolin adlı bir nörotransmiter üretimine yardımcı olur. Asetilkolin, hafıza ve öğrenme ile ilgili bir kimyasaldır. Kolin eksikliği, bilişsel bozukluklara ve alzheimer hastalığına yol açabilir. Kolin alımı, beyindeki bilgi işleme hızını ve hafıza performansını iyileştirir.

Yaban mersini, C vitamini ve antioksidan açısından çok zengin bir meyvedir. Bu özellikleri sayesinde hafızayı destekler ve unutkanlığı önler. Ayrıca, yaban mersini antosiyanin ve flavonid gibi bileşikler içerir. Bu bileşikler, beynin hafıza merkezi olan hipokampusun işlevini artırır.

Balık, omega-3 yağ asitleri bakımından zengin bir besindir. Omega-3 yağ asitleri, beyin sağlığı için hayati öneme sahiptir. Beynin yapısının %60’ı yağdan oluşur ve bunun büyük bir kısmı omega-3’tür.

Omega-3 yağ asitleri, beyin hücrelerinin iletişimini sağlar, hafızayı güçlendirir ve alzheimer hastalığı riskini azaltır. Haftada en az iki kez balık tüketmek, omega-3 alımını artırmak için yararlıdır.

Yeşil çay, flavonid adı verilen bir grup antioksidan içerir. Flavonidler, hafızayı geliştirmek ve beyni yaşlanmaya karşı korumak için önemlidir. Yeşil çayda bulunan antioksidanlar, alzheimer hastalığının nedeni olan beyindeki amiloid plaklarının oluşumunu engeller. Ayrıca, yeşil çay nöron kaybını ve sinir hücresi hasarını azaltır.

Yer fıstığı, niasin adı verilen bir B vitamini içerir. Niasin, beyni korumak ve hafızayı geliştirmek için gereklidir. Niasin eksikliği, bilişsel gerilemeye ve alzheimer hastalığına yol açabilir. Her gün bir avuç yer fıstığı tüketmek, niasin alımını artırmak için yararlıdır.

Sebzeler, vitamin ve mineral açısından çok zengin bir besin grubudur. Sebzeler, hafızayı destekleyen ve beyni koruyan antioksidanlar içerir. Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler, beyin fonksiyonlarını iyileştiren bileşikler içerir. Sebzeler ayrıca folik asit adı verilen bir B vitamini de içerir. Folik asit, kan dolaşımını iyileştirir, homosistein adı verilen bir maddeyi azaltır ve hafızayı korur. Folik asit eksikliği, bilişsel bozukluklara ve alzheimer hastalığına neden olabilir.

Bu besinlerin yanı sıra, düzenli egzersiz yapmak, stresi azaltmak, uyku kalitesini artırmak, sosyal ilişkileri güçlendirmek ve zihinsel aktiviteler yapmak da alzheimer hastalığına karşı korunmada önemlidir.

Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, hafızanızı güçlendirmenize ve beyninizi korumanıza yardımcı olacaktır.