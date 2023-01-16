Uzmanı alzheimer riskini azaltan gıdaları açıkladı

İHA’nın haberine göre; Prof. Dr. Vefik Arıca, probiyotiklerin çocuklarda ve erişkinlerde faydalı olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Arıca; boza, yoğurt, tarhana, turşu, ekşi mayalı ekmek ve peynir gibi besinler probiyotikler açısından zengin içerikleri olduğunu bildirdi.

Probiyotiklerin yılda 12 hafta boyunca laktobasil ve bifidobakter türleri kullanıldığı zaman özellikle 60 yaşından sonra meydana gelebilecek alzheimer hastalığını azalttığı ve engellediğine dair ciddi yayınlar olduğunu belirten Arıca, “Bu nedenle özellikle 12 hafta boyunca yılın probiyotik kullanmamızda fayda var. İlerleyen dönemlerde, yaşlanma döneminde alzheimer riskini azaltıyor” sözlerini kullandı.

“DOĞAL HAYATTA KULLANDIĞIMIZ PROBİYOTİKLER ÇOK DAHA FAYDALI”

Prof. Dr. Arıca, Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırma hakkında bilgi vererek şunları belirtti:

“52 kadın ve 52 erkekte yapılan çalışmada bir yıl içinde 12 hafta probiyotik kullanımı laktobasil veya bifidobakter kullanıldığında alzheimer etkisini azalttığını biliyoruz. Probiyotikleri ilaç olarak mı kullanalım, yoksa doğal hayatta mı kullanalım? Doğal hayatta kullandığımız probiyotikler çok daha faydalı ama eğer kullanamıyorsak dışarıdan takviye olarak kullanabiliriz”

Prof. Dr. Arıca, boza, yoğurt, tarhana, turşu, ekşi mayalı ekmek ve peynir gibi besinler probiyotikler açısından zengin içerikleri olduğunun bilindiğini sözlerine ekledi.

PROBİYOTİK NEDİR?

Probiyotikler, sindirim sistemimiz ve genel sağlığımız üzerinde oldukça olumlu etkilere sahip olan canlı bakteri ve mayalardır. Bakteri dendiğinde aklımıza olumsuz şeyler gelse de probiyotiklerin dost bakterilerdir.

İnsan bağırsağı 100 trilyon kadar canlı bakteri içerir, buna bağırsak florası denir. Sağlıklı koşullarda, bağırsak florasında yararlı ve zararlı olan bakteriler dengededir ve sindirim sisteminde belli sayılarda bulunan ve yararlı etkiler oluşturan canlı mikriorganizmalara probiyotik denir. Probiyotik terimi, Yunanca kökenli bir kelime olup, ‘yaşam için’ anlamına gelir.

Probiyotik olarak bilinen mikroorganizmalar genellikle Lactobacillus, Streptococcus ve Bifidobacterium grubundandır. Probiyotiler, patojen ve zararlı bakterilerin sayılarını azaltmak, bağışıklık sistemini iyileştirmek, bağırsak duvarının fonksiyonlarının iyileştirmek şeklinde etkileri vardır. Anne sütü, lifli sebze ve meyvelerin birçoğunda doğal olarak bulunan prebiyotiklere arasında galakto-oligosakkaritler (GOS), frukto-oligosakkaritler (FOS) ve inülin sayılabilir.

Probiyotik birçok doğal gıda da bulunabileceği gibi dışarıdan da takviye şeklinde alınabilmektedir. Bağırsak florasının düzenlenmesine katkı sağlayan probiyotikler genel anlamda kullanımı yaşam kalitesini artırma özelliğine sahiptir.