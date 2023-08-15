Alzheimer tedavisinde önemli gelişme

Yeni yapılan bir araştırma, belirli bir tür burun spreyi kullanan hastaların kelimeleri hatırlama olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

İnsülin hormonunu buruna püskürtmek, Alzheimer hastalığından muzdarip kişilerde hafızayı geliştirmeye yardımcı olabildiği bildirildi.

Kanada’daki Toronto Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, insülin burun spreyi kullanan hastaların sözcük listelerini ve nesnelerin adlarını hatırlama olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösterdi.

Teori, hormonun burun deliklerine püskürtüldükten sonra emildiği, beyne taşındığı ve burada Alzheimer’den sorumlu olduğu düşünülen amiloid plak adı verilen zararlı birikintileri temizlediği yönünde olduğu vurgulandı.

Uzmanlar, Alzheimer hastalığının beyinde amiloid plak oluşumu ile yakından bağlantılı olduğuna inanıyor.

Yeni tedaviler arayan bilim insanları vücudun insüline karşı dirençli hale gelmesinin tedavi için etkili olduğuna kanaat getirdiler.