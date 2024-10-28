Aman dikkat! Bu belirtiler inme habercisi olabilir

Vücudun yarısında veya bir bölümünde güçsüzlük, konuşmada bozulma, konuşulan dili anlamakta güçlük, dengesizlik ve görme kaybı gibi semptomlar inmenin sık belirtileridir.

İnme tedavisinde en önemli hedef, sağlam beyin dokusunun korunmasıdır. Sağlam dokunun korunması, işlev ve doku bozukluğunun önlenmesi ve hayati tehlikenin atlatılması için hastaneye erken başvurulmalıdır.

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İNME NEDİR?

İnme, beyin dokusunun beslenmesinin bozulması sonucu ortaya çıkar. Beyin hücreleri normal fonksiyonlarını yerine getirebilmek için oksijen ve diğer besin maddelerine ihtiyaç duyar. Bu maddelerin dokuya ulaşmasında bir sorun yaşanırsa, hücreler hızla işlevlerini kaybeder ve semptomlar gelişir.

İnme, toplumda kalp damar hastalıkları ve kanserlerden sonra üçüncü sıklıkta ölüm nedenidir. Erişkinlerde en sık görülen sakatlık sebebidir.

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İnme iki temel türde olabilir: iskemik inme (damarın tıkanması) ve hemorajik inme (kanama). İskemik inme daha yaygındır ve tedavi planı için bu ayrım önemlidir.

İNME BELİRTİLERİ:

İnme belirtileri ani olarak gelişir. En sık görülen belirtiler şunlardır:

Vücudun yarısında veya bir bölümünde güçsüzlük

Konuşmada bozulma veya peltek konuşma

Konuşulan dili anlamakta güçlük

Görme kaybı

Baş dönmesi

Dengesizlik

Şiddetli baş ağrısı

İNME TEDAVİSİ:

İnme tedavisinde acil müdahale hayati önem taşır. Sağlam beyin dokusunun korunması için hastaneye hemen başvurulmalıdır.

İskemik inme tedavisinde, tıkanan damarın açılması veya kan akımının düzeltilmesi amaçlanır. Hemorajik inme tedavisinde ise kanamanın kontrol altına alınması gereklidir.

ehabilitasyon süreci, inme sonrası işlev kaybını en aza indirmek için önemlidir. Fizyoterapi, konuşma terapisi ve psikolojik destek bu aşamada kullanılır.