Felç riski en yüksek olan kan grubu belli oldu. Bilim insanları açıkladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Felç riski en yüksek olan kan grubu belli oldu. Bilim insanları açıkladı

ABD’de yapılan araştırmalar, A kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına sahip kişilere göre 60 yaşından önce felç geçirme riskinin daha yüksek olduğunu gösterdi. Genetik faktörlerin bu ilişkide rol oynadığı düşünülüyor.

ABD'de yapılan araştırmalar, A kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına sahip kişilerle karşılaştırıldığında 60 yaşından önce felç geçirme olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi.

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Kan grupları, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan kimyasal çeşitliliği tanımlamaktadır. En tanıdıkları arasında, birlikte AB olarak, ayrı ayrı A veya B olarak bulunabilen veya O olarak hiç bulunmayabilen A ve B olarak adlandırılanlar vardır.

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2022 yılında yapılan bir çalışmada, genom araştırmacıları A1 alt grubuna ait gen ile erken yaşta felç geçirme riski arasında belirgin bir ilişki olduğunu ortaya çıkardı.

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Araştırmacılar, yaklaşık 17 bin felçli kişi ve yaklaşık 600 bin felç geçirmemiş kişi kapsamında 48 genetik çalışmadan veri derledi. Çalışmadaki katılımcılar 18 ila 59 yaşları arasındaydı.

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Yapılan araştırmaya göre, A grubuna ait genetik varyasyonu taşıyan kişilerin 60 yaşından önce felç geçirme riski, diğer kan gruplarına sahip kişilere oranla yüzde 16 daha yüksek.

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Öte yandan, O grubu gen varyasyonuna sahip kişilerde ise bu risk yüzde 12 daha düşük.

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Maryland Üniversitesi'nden başyazar ve vasküler nörolog Steven Kittner, "A kan grubunun neden daha yüksek risk taşıdığını hala bilmiyoruz.

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Fakat bunun muhtemelen kan pıhtılaşma faktörleri, kan damarlarını kaplayan hücreler ve dolaşımdaki proteinler ile ilgisi var" dedi.

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