Amartey'den Beşiktaş sinyali. Yaptığı paylaşım taraftarları heyecanlandırdı

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olamadan tamamlayan Beşiktaş, yeni sezonda kadrosuna stoper takviyesi yapmak için girişimlerini sürdürüyor. Bu doğrultuda Siyah-Beyazlı kulübün listesinde Daniel Amartey yer alıyor. Leicester City ile sözleşmesi sona eren ve kulüpten ayrıldığı resmi olarak açıklanan Amartey'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

'KARTAL' EMOJİSİ KOYDU

Amartey'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kartal" olması dikkat çekti. Amartey'in bu paylaşımı, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından Beşiktaş'a yeşil ışık olarak yorumlandı.



SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

2016 yılından bu yana Leicester City'de oynayan Amartey, sözleşmesini tamamlamasıyla İngiliz ekibinden ayrıldı. Ganalı futbolcu, geride kalan sezonda 24 maçta sahaya çıktı.

İşte Amartey'in paylaşımı;