Üsküdar ve Şişli'de bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilecek "İstanbul'u Koşuyorum Asya Etabı Koşusu" etkinliği nedeniyle saat 06.00 ile 11.00 arasında ulaşıma kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, Hakimiyeti Milliye Caddesi (sahil yolu ile Selmani Pak Caddesi arasından kalan kısım), Üsküdar Harem sahil yolu, Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Paşalimanı Caddesi, Abdullah Ağa Caddesi ve bu güzergaha çıkan tüm yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollara alternatif olarak Dr. Eyüp Aksoy, Selimiye İskele, Gümüşyolu, Nuhkuyusu, Hakimiyeti Milliye, Beylerbeyi Abdullah Ağa, Cumhuriyet, Dr. Fahri Atabey ve Halk caddeleri ile D-100 karayolu kullanılabilecek.

ŞİŞLİ'DE "BİZİM SOKAK" ETKİNLİĞİ NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Öte yandan Şişli'de de "Bizim Sokak" etkinliği nedeniyle ilçedeki bazı yollarda trafik akışı bugün sağlanamayacak.

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Çınar Sokak Kuruçay Caddesi girişinden itibaren Eren Sokak kesişimine, Paşa Mahallesi Behram Çavuş Sokak Civelek Sokak girişinden itibaren Ortanca Sokak kesişimine, Fulya Mahallesi Akıncı Bayırı Sokak Galip Bey Sokak girişinden itibaren Mevlüt Pehlivan Sokak kesişimine, Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi Silahşör Caddesi girişinden itibaren Harzemşah Sokak kesişimine Gülbahar Mahallesi Çimen 1 Sokak Gülbahar Caddesi girişinden itibaren Kurtuluş ve Ülkü Sokak kesişimine kadar saat 11.00 ile 17.00 arasında araç trafiğine kapatılacak.

Gülbahar, Silahşör, Yay Meydanı, Sıracevizler, Ortaklar, Batı, Kuruçay caddeleri ile Kurtuluş, Harzemşah, Feriköy Fırın, Haşhaş, Civelek, Ortaca, Seyhan, Galip Bey, Gürbüz, Eren, Ülkü, Mevlüt Pehlivan, Mevlüt Pehlivan Yanı sokakları da alternatif güzergah olarak belirlendi.