Amasra'da denizde fırtına uyarısı: Balıkçı tekneleri ve TPAO'nun sismik araştırma gemisi Oruçreis limana çekildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz'de denizlerde fırtına uyarısı yapmasının ardından birçok balıkçı teknesi limana çekildi. Balıkçılar, teknelerinin hasar görmemesi için limana bağladıkları halatları sağlamlaştırdı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde "Filyos Vadisi Projesi" kapsamında doğal gaz arama çalışmalarında görevli "Oruç Reis" isimli Sismik Araştırma Gemisi ve bir kuru yük gemisi de Amasra Büyük Limanı'na demirledi.

Denizlerde fırtına uyarısı

Amasra Belediyesi, kuvvetli fırtınaya karşı dikkatli olunması konusunda anons yaparak uyarılarda bulundu.

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Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi. Balıkçıların, beklenen fırtınanın ardından 3 Ekim Perşembe günü denize açılacakları öğrenildi.

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