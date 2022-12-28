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Amasya SYDV işçi alacak

Amasya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 4 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 14:28
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Amasya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 işçi alacak

Amasya SYDV işçi alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre, Amasya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde büro görevlisi olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 4 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak,
4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5. Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,
6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
7. Sosyal Hizmet Bölümü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, Sosyoloji Bölümü, Psikoloji Bölümü, Halkla İlişkiler Bölümü, İktisadi ve İdari bilimler Fakültesinin Bölümlerinden 4 yıllık lisans mezunu olmak,
8. Bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya lisans eğitiminde temel bilgisayar eğitimi almış
olmak,
9. En az B Sınıfı ehliyete sahip olmak,
10. Amasya Merkezde başvuru tarihi itibarı ile son 1 yıldır kesintisiz şekilde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi,
2. Adli Sicil Belgesi,
3. Sağlık Raporu,
4. Diploma/ Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Onaylı Örneği,
5. Son 6 ay Içerisinde Çekilmiş 4 Adet Vesikalık Fotoğraf,
6. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
7. Yerleşim Yeri (ikametgah) Belgesi,
8. Askerlik Durum Belgesi,
9.2021 veya 2022 KPSS P3 Sınav Sonuç Belgesi Aslı veya Noter Onaylı Örneği,
10. Ehliyet Aslı ve Fotokopisi,
11. Özgeçmiş.

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