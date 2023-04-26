Amasya’da iki kazada 1’i ağır 6 yaralı

Amasya’da meydana gelen iki trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Amasya’da iki kazada 1’i ağır 6 yaralı

İlk kaza, Taşova-Erbaa karayolu üzerinde Şahinler köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Kızılcık (50) yönetimindeki 76 AAR 397 plakalı tır, Duran Ekici’nin (78) kullandığı traktöre çarptı. Traktör sürücüsün ve yanındaki İkbariye Ekici (78) yaralandı.

aw878520-02.jpgYaralılar olay yerine gelen ambulansla Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan İkbariye Ekici, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Durucası köyü mevkiinde meydana gelen diğer kazada Mehmet Süleymanoğlu idaresindeki 46 NP 678 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak savruldu. Araç içindeki Mukime, Mustafa ve Adem Süleymanoğlu yaralandı.

aw878520-04.jpgYaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazalarla ilgili polis ve jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. (İHA)

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