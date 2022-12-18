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Amasya’da kurtlar şehir merkezine indi

Amasya’da iki kurt şehir merkezine kadar indi. Sokakta dolaştıkları anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 22:30
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Amasya’da kurtlar şehir merkezine indi

Amasya’da kurtlar şehir merkezine indi
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Amasya merkezde Şeyhcui Mahallesi’nde henüz kış bastırmadan şehre inen kurtlar kent merkezinde ilk defa görüldü. Kurtların sokakta dolaştıkları anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

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