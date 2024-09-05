Amasya'da TIR bariyerleri aşarak karşı yola devrildi

Ezinepazar mevkisinde meydana gelen kazada, Halil İbrahim Demir’in fabrikadan çıkmak için geri manevra yaptığı 05 DE 209 plakalı süt yüklü tanker, Selami Güven kontrolündeki 60 ABK 178 plakalı tekstil malzemesi yüklü TIR’a çarptı. Kontrolden çıkan TIR, bariyerleri aşarak karşı şeride geçip, devrildi. Kazada, TIR şoförü Rıza Güven yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini gerçekleştirdiği Rıza Güven, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.