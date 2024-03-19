Amasya'da uyuşturucu operasyonu. 4 tutuklama

Jandarma ekipleri Amasya’da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda C.Z, E.B, V.P ve H.F.K isimli şahısların Ankara’dan uyuşturucu madde getirecekleri istihbaratını aldıktan sonra şüphelilerin kullandığı araçta uyuşturucu madde arama köpeği Puslu ile rama yapıldı. 33 gram metamfetamin, 110 extacy, 2 gram bonzai, 14 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, tespit edilerek el konuldu.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca tutukladığı bildirildi.