Amasya'da zincirleme kaza

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Amasya'da zincirleme kaza

(İHA) Edinilen bilgiye göre, Merzifon-Samsun karayolu Çavundur köyü kavşağında meydana gelen kazada, Hikmet T. yönetimindeki 06 HB 5808 plakalı otomobil, Süleyman Y.'nin kullandığı 37 PU 449 plakalı otomobil ve Erkan K'nin kullandığı 34 TJ 596 plakalı otomobille çarpıştı.

aw876485-02.jpg

İhbar üzerine kaza yerine acil sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

37 PU 449 plakalı otomobilde bulunan Recep Yıldırım (81) ve Cemile Yıldırım (80) hayatını kaybetti.

aw876485-03.jpg

İlk müdahalesi yapılan 8 yaralı, Merzifon ve Suluova’daki hastanelere kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bayram trafiği yoğunluğu Yaşam
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bayram trafiği yoğunluğu
Burhan Akbudak Avrupa şampiyonu Spor
Burhan Akbudak Avrupa şampiyonu
Özgür Demirtaş'tan Bakan Nebati'ye cevap. En son ortaokulda duyduk Yaşam
Özgür Demirtaş'tan Bakan Nebati'ye cevap. En son ortaokulda duyduk
Cengiz Ünder attı Marsilya Lyon'u yıktı Spor
Cengiz Ünder attı Marsilya Lyon'u yıktı
Napoli'yi Juventus da durduramadı Spor
Napoli'yi Juventus da durduramadı
Balıkesir Susurluk'ta deprem Yaşam
Balıkesir Susurluk'ta deprem
Minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 20 yaralı var Yaşam
Minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 20 yaralı var