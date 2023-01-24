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Amasya'daki feci kazayı araç kamerası kaydetti. İşte o anlar

Amasya’da yolda kaza yapan araçlarının başında bekleyenlere arkadan gelen başka bir araç çarptı. O anlar saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 16:47
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Amasya'daki feci kaza araç kamerasında. İşte o anlar

Amasya'daki feci kazayı araç kamerası kaydetti. İşte o anlar
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Amasya'da feci kaza. Kaza Amasya çevre yolu Helvacı Mahallesi'nde meydana geldi. Amasya çevre yolu bağlantısında iki aracın karıştığı maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. Araç sürücüleri ve kazayı gören başka bir şahıs önlem almadan yolda beklerken üzerlerine doğru gelen aracı son anda fark edip kaçmaya çalıştılar. Kaçamayan ikisi çarpmanın etkisiyle yola savruldu. O korku dolu anlar ise kenara çekip bekleyen başka araçtaki araç kamerası tarafından kaydedildi.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı

 

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