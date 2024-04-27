Fındığı bekleyen büyük tehlike! Çalışma başlatıldı...

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 632 bin dekar alanda yapılan fındık yetiştiriciliğine destek vermek için çalışma başlattı.

Yapılacak çalışma kapsamında, 'kozalak akarı, külleme hastalığı ve kahverengi kokarca zararlısı' gibi fındığı bekleyen tehlikeye karşı mücadele edilecek.

"NORMALDEN ÇOK DAHA FAZLA ZARARLI OLMASI BEKLENMEKTEDİR"

Yapılan açıklamada, “İl genelinde 632 bin dekar alanda fındık yetiştiriciliği yapılmakta olup son yıllarda Küresel İklim değişiklikleri ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, 2023 yılında Aralık ayında özellikle hava sıcaklıklarının aylık ortalamalarının yüksek olması, kış döneminde kar yağışının bölgede çok az olması; başta fındıkta kozalak akarı, külleme hastalığı ve fındıkta verim ve kaliteyi önemli oranda düşüren fındıkta kahverengi kokarca zararının normalden çok daha fazla zararlı olması beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.