Fındığı bekleyen büyük tehlike! Çalışma başlatıldı...

Kaynak: İHA
Fındığı bekleyen büyük tehlike! Çalışma başlatıldı...
Düzce’de il genelinde yapılan fındık yetiştiriciliğinde 'kozalak akarı, külleme hastalığı ve kahverengi kokarca zararlısı' ile mücadele dönemi başladı.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 632 bin dekar alanda yapılan fındık yetiştiriciliğine destek vermek için çalışma başlattı.

Yapılacak çalışma kapsamında, 'kozalak akarı, külleme hastalığı ve kahverengi kokarca zararlısı' gibi fındığı bekleyen tehlikeye karşı mücadele edilecek.

"NORMALDEN ÇOK DAHA FAZLA ZARARLI OLMASI BEKLENMEKTEDİR"

Yapılan açıklamada, “İl genelinde 632 bin dekar alanda fındık yetiştiriciliği yapılmakta olup son yıllarda Küresel İklim değişiklikleri ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, 2023 yılında Aralık ayında özellikle hava sıcaklıklarının aylık ortalamalarının yüksek olması, kış döneminde kar yağışının bölgede çok az olması; başta fındıkta kozalak akarı, külleme hastalığı ve fındıkta verim ve kaliteyi önemli oranda düşüren fındıkta kahverengi kokarca zararının normalden çok daha fazla zararlı olması beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan üreticilerin, İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine müracaat ederek daha geniş bilgi alabileceği de belirtildi.

9.jpg

Son Haberler
Mersin’de IŞİD operasyonu: 3 gözaltı Yerel Haberler
Mersin’de IŞİD operasyonu: 3 gözaltı
Yatırım araçlarının bu haftaki performansı belli oldu Ekonomi
Yatırım araçlarının bu haftaki performansı belli oldu
9 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç ortaya çıktı. Son hali görenleri şaşırttı Magazin
9 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç ortaya çıktı. Son hali görenleri şaşırttı
İYİ Parti'nin yeni genel başkanı böyle seçilecek! İşte kurultayda oy kullanacak delege sayısı Gündem
İYİ Parti'nin yeni genel başkanı böyle seçilecek! İşte kurultayda oy kullanacak delege sayısı
Zehra Güneş'in paylaştığı fotoğraf olay oldu. Sosyal medya sallandı Spor
Zehra Güneş'in paylaştığı fotoğraf olay oldu. Sosyal medya sallandı
Asgari ücrete ara zam açıklaması geldi Gündem
Asgari ücrete ara zam açıklaması geldi
Alanya’da 5 motosiklet trafikten men edildi Yerel Haberler
Alanya’da 5 motosiklet trafikten men edildi