Amazon depoları robotlara emanet

Amazon, yapay zekâ çağında insan gücüne nasıl yer açabileceğine dair önemli bir ipucu sundu. Şirketin CEO’su Andy Jassy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Vulcan ergonomik açıdan zorlu işleri üstlenerek işleri daha güvenli hâle getiriyor. Aynı zamanda ekip arkadaşlarımızın robot bakımı alanında becerilerini geliştirmelerine imkân tanıyor” ifadelerini kullandı.

Vulcan adlı robot, Amazon depolarında rafların en üst ve en alt bölümlerinden ürünleri toplayabiliyor. Böylece çalışanlar gün boyu merdivene çıkmak veya eğilmek zorunda kalmıyor. Orta raflardan ya da Vulcan’ın hâlâ başa çıkamadığı ürünleri ise insanlar topluyor. Bu, insanların tamamen devre dışı kalmadığı hibrit bir çalışma modeli sunuyor.

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ROBOT BAKIMI YENİ BİR MESLEK ALANI

Amazon’un resmi blogunda yer alan bilgilere göre, depo çalışanlarından küçük bir grup robot teknisyeni olarak eğitilmeye başlandı. Bu süreçte Vulcan gibi robotlar, Amazon’un müşteri siparişlerinin yüzde 75’inde aktif rol oynuyor. Şirket, robot zemin izleyicisinden bakım mühendislerine kadar yüzlerce yeni meslek kategorisi oluşturduğunu belirtiyor. Ayrıca bu alanlara geçmek isteyen çalışanlar için yeniden eğitim programları da sunuluyor.

Bu geçişin birebir bir insan-robot değişimi anlamına gelmediği açık. Her depo çalışanı robot teknisyeni olmak istemeyebilir ya da bu alanda yetkin olmayabilir. Ancak Amazon’un Vulcan’ı tanıtırken bu eğitime yer vermesi, dönüşümün sadece makineleşmeden ibaret olmadığını gösteriyor.

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BOTLAR HER YERİ SARACAK MI?

Dünya Ekonomik Forumu’na göre, mevcut teknolojik eğilimler 92 milyon işi ortadan kaldırırken, 170 milyon yeni iş yaratacak. Ancak bu, her sektörde tam otomasyon anlamına gelmiyor. Otomobil üretimi gibi bazı alanlarda botlar yaygınken, perakende ve restoran gibi sektörlerde hâlâ insan emeği öne çıkıyor.

Amazon’un kendi geliştirdiği Amazon Go teknolojisinin perakende sektöründe yaygınlaşamaması buna iyi bir örnek. Şirketin, bu teknolojiyi geniş çapta yaymak için yaptığı girişimler, sektörde yeterince karşılık bulamadı. Hatta sistemin perde arkasında Hindistan’daki çalışanlar tarafından denetlendiği ortaya çıktı.

Tüm işlerin robotlara devredildiği bir dünya henüz uzakta görünüyor. Ama Amazon’un attığı bu adımlar, çalışanlar için teknolojiyi kullanarak yeni meslek alanları yaratma potansiyelini ortaya koyuyor.