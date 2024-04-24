Amazon’a 347 milyon TL ceza

Kaynak: AA
Amazon’a 347 milyon TL ceza
İtalyan Rekabet Kurumu (Antitrust-AGCM), ABD merkezli çevrim içi satış platformu Amazon’a adil olmayan ticari uygulamaları gerekçe göstererek 10 milyon avro ceza verdi.

Amazon’un İtalya’daki internet sitesi üzerinde birçok ürün için satın alma seçeneğinin “tek seferlik” yerine otomatik olarak "yinelenen periyodik satın alma"ya ayarlandığına dikkat çekildi. Bu durumun tüketici tercihlerini önemli ölçüde kısıtladığı ve tüketiciyi gerçekten ihtiyacı olmasa da o ürünü almaya teşvik ettiği belirtildi.

Kurum, bu nedenle Amazon’a 10 milyon avro ceza verdi. Cezadan Amazon’un yan kuruluşları olan Lüksemburg merkezli Amazon Services Europe ve Amazon EU da etkilendi. İtalyan ANSA ajansında çıkan haberde, Amazon’un bu cezaya itiraz etme niyetinde olduğu ifadesi yer aldı.

Şirket, karara katılmadığı ve cezaya konu olan “Abone ol ve tasarruf et” programı sayesinde müşterilerinin tasarruf ettiğini savundu.

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