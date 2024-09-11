Amazon'dan 3,1 ton altın çıkaran çeteye baskın

Brezilya polisi, yasa dışı yollarla Amazon ormanlarından çıkarılan 3,1 ton altının aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Para eyaletinde yer alan yerli Yanomami bölgesinden altın çıkaran suç örgütüne yönelik baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Federal mahkeme tarafından verilen izin doğrultusunda gerçekleştirilen baskınlarda, toplam 33 farklı noktaya operasyon yapıldı ve 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonlar, Para eyaletinin yanı sıra Amazonlar, Roraima ve Mato Grosso gibi bölgelerde de gerçekleştirildi.

Baskınlarda, yasa dışı yollarla çıkarılan yaklaşık 3,1 ton altının aklanmasından elde edilen yüz milyonlarca dolarlık varlıklara el konuldu. Ayrıca, baskınlarda belgesiz olarak bulundurulan su aygırı, zürafa, bufalo, Afrika antilobu ve aslanlara ait kafa koleksiyonlarına da el konuldu. Bu operasyon, Brezilya'nın doğa ve biyoçeşitlilik koruma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.