AMB üyesinden faiz mesajı

Kaynak: Haber Merkezi
AMB üyesinden faiz mesajı

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, Avrupa Merkez Bankası'nı faiz indirimlerine temkinli biçimde devam etmesi gerektiği hususunda uyardı.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel’e, enflasyonun yüzde 2’ye geri dönmesine dair riskler sürerken, Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını çok hızlı düşürmemeli düşüncesini savundu.

Schnabel, “Fiyat istikrarına giden yol bir dizi kritik varsayıma dayanıyor; politika kademeli ve dikkatli bir şekilde ilerlemelidir. Gevşemenin hızı mekanik olamaz. Verilere ve analizlere dayanmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Yatırımcıların 2024’te AMB’den iki veya üç faiz indirimi beklentisi daha da arttı. Fakat AMB yetkilileri 12 Eylül’de faiz oranlarını ikinci defa düşürmeye hazır olsa da Schnabel’in açıklamaları son günlerde bazı etkili yönetim kurulu üyelerinin enflasyona karşı mücadelenin bitmediği tarafındaki uyarılarıyla örtüşüyor.

Almanya’dan Joachim Nagel, Perşembe günü yetkililerin para politikasını gevşetmek için acele etmemeleri gerektiğini, çünkü hedefleri görünürde olsa da henüz ulaşılamadığını belirtti.

AMB Baş Ekonomisti Philip Lane hafta sonunda yüzde 2’ye dönüşün “henüz güvenli olmadığını” dile getirdi.

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