Amber Heard'den tazminatını aldı! Johnny Depp’in parayla ne yapacağı ortaya çıktı

Hollywood yıldızı Johnny Depp ile iki yıl evli kaldığı meslektaşı Amber Heard'ün olaylı davasında taraflar, uzlaşmaya gitmişti. Depp, sonunda 1 milyon dolarlık tazminatı aktrisin sigorta şirketinden aldı.

Amber Heard'den tazminatını aldı! Johnny Depp’in parayla ne yapacağı ortaya çıktı

Amber Heard ve Johnny Depp, evliliklerini bitirme kararı aldıktan sonra dava haberleriyle sık sık gündem oldu. Heard’ün Depp’i cinsel ve fiziksel şiddetle suçlamasından sonra ikili kozlarını mahkemede paylaştı.

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Sonunda Depp, hukuk önünde haklı bulunurken Heard’ün de payına ödemesi gereken bir borç düştü.

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Bu ayın sonlarında İtalya’daki bir film festivalinde yeni filmi In The Fire’ın ilk gösterimiyle beyaz perdeye dönecek olan Heard, nihayet sigorta şirketinden 1 milyon doları Depp’e iletti.

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Paranın, Depp’in en sevdiği beş kâr amacı gütmeyen kuruluşa eşit olarak, gönderileceği belirtildi.

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