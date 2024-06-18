Ambulans takla attı: 5 yaralı

Kaza, Yazıkonak beldesindeki Organize Sanayi Bölgesi kavşağında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, H.K. idaresindeki 23 AAT 137 plakalı ambulans ile sürücüsü belirlenemeyen 23 DU 323 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans takla attı ve durabildi. Kazada, iki sağlık çalışanı dahil olmak üzere toplam beş kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi yönlendirildi. Yaralılar, yapılan ilk yardımın ardından şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Polis ve jandarma, kazayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.