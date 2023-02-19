19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

 Ambulansa yol vermeyen şahıs yakalandı   

Zeytinburnu’nda yük boşaltma bahanesiyle ambulansa yol vermeyen şahıs yakalandı. Araç sürücüsüne toplamda bin 823 TL idari para cezası uygulanırken, sürücünün ambulansa yol vermediği anlar kameraya yansıdı.   

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 21:48
Takip Et

 Ambulansa yol vermeyen şahıs yakalandı   

 Ambulansa yol vermeyen şahıs yakalandı   
+
Aa
-

İstanbul Zeytinburnu’nda hasta almaya giderken ilçedeki bir sokağa giren ambulans şoförü, yolun ortasında park edilen aracı fark etmiş ve uzun bir süre siren çalmıştı. Siren çalan ambulansı uzun süre umursamayan şahıslar, yük boşaltma gerekçesiyle işlerine devam etmişti.

17 Şubat’ta meydana gelen bu olay sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. L.Ü. isimli şahıs olduğu tespit edilen sürücü şahıs Sivil Trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan L.Ü.’ye toplamda bin 823 TL idari para cezası uygulandı. O anlar kameraya yansıdı. (İHA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
2
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
3
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
4
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
5
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
6
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Diyarbakır'da depremden sonra korkutan görüntü. Yer yarıldı dereye içine aldı
7
﻿Diyarbakır'da depremden sonra korkutan görüntü. Yer yarıldı dereye içine aldı
﻿Diyarbakır'da depremden sonra korkutan görüntü. Yer yarıldı dereye içine aldı
﻿Tatvan-Van karayolunda zincirleme kaza: 5 yaralı 
﻿Tatvan-Van karayolunda zincirleme kaza: 5 yaralı 
﻿Tatvan-Van karayolunda zincirleme kaza: 5 yaralı 
﻿Tottenham West Ham'ı rahat geçti
﻿Tottenham West Ham'ı rahat geçti
﻿Tottenham West Ham'ı rahat geçti
﻿ Ambulansa yol vermeyen şahıs yakalandı   
﻿ Ambulansa yol vermeyen şahıs yakalandı   
﻿ Ambulansa yol vermeyen şahıs yakalandı   
﻿İstanbul Valisi Yerlikaya: Deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9 bin 875 hastamızdan 8 bin 618'i taburcu oldu
﻿İstanbul Valisi Yerlikaya: Deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9 bin 875 hastamızdan 8 bin 618'i taburcu oldu
﻿İstanbul Valisi Yerlikaya: Deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9 bin 875 hastamızdan 8 bin 618'i taburcu oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.