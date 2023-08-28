Ambulansla otomobil çarpıştı. Biri asker biri mahkum 4 kişi yaralandı

Samsun'da ambulans ve otomobilin çarpıştığı kazada biri asker biri mahkum olmak üzere 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Ambulansla otomobil çarpıştı. Biri asker biri mahkum 4 kişi yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hasta mahkumu taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi İstanbul Caddesi otogar kavşağında meydana gelen olayda İshak Ç. yönetimindeki ambulans ile Hatice P. idaresindeki otomobil çarpıştı.

AMBULANSTA MAHKUM VE ASKER YARALANDI

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Asiye Ş. ve ambulansta bulunan mahkum B.M.S. ile askeri personel E.U. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar kaldırıldıkları Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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