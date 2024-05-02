Yeni banknotlar geliyor hazırlanın! BİM Para Sayma makinasıyla haberi verdi

BİM’e gelen para sayma makinesinin yanında yazan “Tedavüle çıkacak yeni para birimlerine uyumlu” yazısı sosyal medyada çok konuşuldu.

“500 ve 1000 LİRALIK BANKNOT LAZIM”

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, Türkiye’deki yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle, 500 TL ve 1000 TL’lik banknotların basılması gerektiğini belirten bir açıklama yapmıştı.

Demirtaş seçim sonrası bu banknotların basılmasının kaçınılmaz olduğunu ve bunun için beklenmemesi gerektiğini ifade etmişti.



Türkiye’nin şu anki en büyük banknotu 200 lira. Satın alma gücünün düşmesiyle birlikte, uzmanlar daha yüksek değerli banknotlara olan ihtiyaç olduğunu söylüyor.