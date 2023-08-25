Ambulansla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Osmaniye-Kadirli karayolu Cevdetiye beldesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden gelen ambulansla kafa kafaya çarpıştı.
Kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobilde bulunan 3 kişiden 2'si araçta sıkışarak hayatını kaybederken, 1 kişi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yaralanan ambulanstaki 3 sağlık personeli ise Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sağlık çalışanlarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.