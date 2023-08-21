Amca çocuklarının kız kavgası masum bir kadının ölmesine sebep oldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, kız meselesi yüzünden çıkan kavgada, amcasının oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan Hasan S. (25) yaralandı.

KAYNAK: DHA
Amca çocuklarının kız kavgası masum bir kadının ölmesine sebep oldu

DHA'nın haberine göre; olay sırasında markette bulunan ve hiçbir ilgisi olmayan Merve Acar (28) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis, olaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.

Parkta Buluşup Kavga Ettiler

Olay, dün gece saat 00.15 sıralarında Kayhan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan S. ile amcasının oğlu Yusuf S. (26) arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki amca çocuğu, yanlarında arkadaşlarını da alarak Kayhan Mahallesi’ndeki parkta buluşmaya karar verdi. Parka gelen iki grup arasında yeniden kız meselesi yüzünden tartışma başladı. Tartışma, Hasan S. ile Yusuf S. arasında kavgaya dönüştü.

Market Sahibi Kadın Kurşunların Hedefi Oldu

Kavga sırasında Hasan S., kendini kurtarıp parkın karşısındaki markete sığındı. Bu sırada Yusuf S., elindeki pompalı tüfekle Hasan S.'nin peşinden koştu ve markete girdi. Yusuf S., markete sığınan Hasan S.'ye doğru ateş açtı. Ateş sonucu Hasan S., ayağından yaralandı. Olay sırasında markette bulunan ve hiçbir ilgisi olmayan market sahibi Merve Acar ise göğsünden vuruldu. Yusuf S. ve yanındakiler olay yerinden kaçtı.

Yaralılardan Biri Hayatını Kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hasan S. ve Merve Acar, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hasan S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Merve Acar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

7 Şüpheli Gözaltına Alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek Merkezefendi ilçesindeki Meska evlerine kaçtıkları apartmanı tespit etti. Ekipler, cinayeti işleyen Yusuf S. ile Buse K.'yı apartmanın çatısında saklanırken yakaladı. Diğer 5 şüpheli de saklandıkları farklı adreslerde gözaltına alındı. 7 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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