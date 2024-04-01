Amca yeğenin koltuk kavgası

Kaynak: Haber Merkezi
Amca yeğenin koltuk kavgası
Bolu'nun Gerede ilçesinde 2 dönemdir AK Parti’den belediye başkanı olan Mustafa Allar, Büyük Birlik Partisi’nden aday olan yeğeni Akif Allar’dan 73 oy fazla alarak 3'üncü kez belediye başkanı seçildi.

Bolu Gerede'de Büyük Birlik Partisi adayı Akif Allar, 2 dönemdir belediye başkanı olan amcası AK Parti'li Mustafa Allar’a karşı aday oldu. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 16 bin 548 seçmenin bulunduğu Gerede’de resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Belediye Başkanı Mustafa Allar, 4 bin 526 oy ile 3'üncü kez başkan seçildi.

İTİRAZ EDECEK

Yeğeni Akif Allar da 4 bin 453 oy alarak 73 oy farkla rakibi amcasına karşı seçimi kaybetti. Akif Allar'ın sonuçlara itiraz için İlçe Seçim Kurulu'na başvuru hazırlığında olduğu öğrenildi.

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