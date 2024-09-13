Amedspor Başkanı Aziz Elaldı trafik kazası geçirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Amedspor Başkanı Aziz Elaldı trafik kazası geçirdi

Amedspor Kulüp Başkanı Aziz Elaldı' geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı. İzmir'de kaza yapan Elaldı'nın vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.

Amedspor Başkanı Aziz Elaldı'nın İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.

Amedspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aziz Elaldı’nın hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken Elaldı’nın vücudunun bazı bölgelerinde kırıkların bulunduğu açıklandı.

Amedrspor'un açıklamasında "Başkanımız Sayın Aziz Elaldı, İzmir’de aracıyla seyir halindeyken bir trafik kazası geçirdi. Kazanın sonrasında Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırılan başkanımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar tespit edilmiş olup, hastanede tedavisi devam etmektedir. Detaylar kamuoyuyla daha sonra paylaşılacaktır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." bilgileri verildi.

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