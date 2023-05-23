Amedspor Başkanvekili Ömer Elaldı gözaltına alındı

Amedspor Başkanvekili Ömer Elaldı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ailesi üyesi gözaltına alındı.

Amedspor Başkanvekili Ömer Elaldı gözaltına alındı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri sabaha karşı Amedspor’lu yönetici Ömer Elaldı ve alisine yönelik aynı anda birçok eve operasyon yaptı.

Operasyon kapsamında aralarında Amedspor Başkanvekili Ömer Elaldı’nın da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçesi öğrenilemezken Elaldı ve beraberindeki 7 kişi Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AMEDSPOR'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Amedspor Kulüp Başkanı Selahattin Yıldırım sosyal medya hesabından gözaltılara tepki gösterdi.

Yıldırım, "Başkan vekilimiz Ömer Elaldı gözaltına alındı. Şampiyonluk yolunda iki gün sonra başlayacak play off maçları öncesinde yapılan bu operasyonu kabul etmiyoruz” mesajını paylaştı.

fmhfk8gwiaajvae.jpg

ddddddd.jpeg

Öne Çıkanlar
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Son Haberler
Küresel vahşi yaşam kaybı düşünülenden daha kötü seviyede Dünya
Küresel vahşi yaşam kaybı düşünülenden daha kötü seviyede
Romatizmayı gideren bitkiler Şifalı Bitkiler
Romatizmayı gideren bitkiler
Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi Polonya'da başladı Dünya
Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi Polonya'da başladı
Suriyeliden trafikte tabanca ile gözdağı. Bir de Suriyeli mafyamız eksikti. Kim soktu bunları ülkeye Güncel
Suriyeliden trafikte tabanca ile gözdağı. Bir de Suriyeli mafyamız eksikti. Kim soktu bunları ülkeye
Kubilay Aka hakkında çıkan olumsuz haberler için bakın ne dedi Magazin
Kubilay Aka hakkında çıkan olumsuz haberler için bakın ne dedi
Rahim ağzı kanseri ile ilgili az bilinenler Sağlık
Rahim ağzı kanseri ile ilgili az bilinenler
F.Bahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı: İşte dünyaca ünlü 5 yıldız Spor
F.Bahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı: İşte dünyaca ünlü 5 yıldız