Amedspor Başkanvekili Ömer Elaldı gözaltına alındı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri sabaha karşı Amedspor’lu yönetici Ömer Elaldı ve alisine yönelik aynı anda birçok eve operasyon yaptı.

Operasyon kapsamında aralarında Amedspor Başkanvekili Ömer Elaldı’nın da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçesi öğrenilemezken Elaldı ve beraberindeki 7 kişi Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AMEDSPOR'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Amedspor Kulüp Başkanı Selahattin Yıldırım sosyal medya hesabından gözaltılara tepki gösterdi.

Yıldırım, "Başkan vekilimiz Ömer Elaldı gözaltına alındı. Şampiyonluk yolunda iki gün sonra başlayacak play off maçları öncesinde yapılan bu operasyonu kabul etmiyoruz” mesajını paylaştı.