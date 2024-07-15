Amedspor tecrübeli teknik direktörü yolladı

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Amedspor tecrübeli teknik direktörü yolladı

Amedspor Futbol Akademisi, uzun süredir görev yapan Mehmet Ekin ve Kenan Dişli ile yollarını ayırdı.

Bu sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Amedspor’da kamp süreci devam ederken, bazı futbolcularla yollar ayrıldı ve transfer komitesinin çalışmaları sürüyor.

Kocaeli Kartepe kampının birinci etabını tamamlayan yeşil-kırmızılı ekip, yarın teknik direktör Ersun Yanal öncülüğünde toplanacak.

Transfer sürecinde gözler komitede. Transfer sürecinde geç kalmakla eleştirilen Amedspor yönetiminin, önümüzdeki günlerde Süper Lig deneyimi olan bazı oyuncuları kadrosuna katması bekleniyor.

Amedspor Futbol Akademisi yaptığı yazılı açıklamada, “Uzun yıllar Amedspor Futbol Akademisi'nde büyük emek ve özveriyle görev yapan Mehmet Ekin ve Kenan Dişli hocalarımızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık” ifadelerine yer verdi.

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