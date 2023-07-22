Amerika'da Arda Güler'e sevgi gösterisi

Turnuva sebebiyle Amerika'ya giden Real Madrid'de Arda Güler taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Amerika'da Arda Güler'e sevgi gösterisi

Editör: Ufuk Cingöz

Düzenenlenen özel bir turnuva sebebiyle ABD’de kamp yapan Real Madrid’de Arda Güler gündem olmaya devam ediyor. Antrenmanlarda gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.

ANCELOTTİ VE CARVAHAL DURURKEN ONDAN İSTEDİLER
Real Madrid’in ABD kampından sosyal medyaya düşen bir videoda taraftarların Carlo Ancelotti ve Dani Carvajal dururken sadece Arda Güler’e seslenmesi ve ondan imza istemesi gündem oldu.

"ONU ÇOK SEVECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Carlo Ancelotti geçtiğimiz günlerde yeni öğrencisi Arda Güler hakkında yaptığı açıklamada "Real Madrid taraftarlarının onu çok seveceğini düşünüyorum" İfadelerine yer vermişti.

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