18 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yok artık dedirten olay. Hırsız çalmaya çalıştığı helikopteri düşürdü

Yok artık dedirten olay. Hırsız çalmaya çalıştığı helikopteri düşürdü

ABD'nin Californa eyaletinde bir hırsız havalimanında gerçekleştirdiği soygun girişimi sırasında 7,5 milyon dolarlık bir helikopteri çalmaya çalıştı. Helikopter düştü, hırsız kaçtı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 15:05
Takip Et

Amerika'da hırsız çalmaya çalıştığı helikopteri düşürdü

Yok artık dedirten olay. Hırsız çalmaya çalıştığı helikopteri düşürdü
+
Aa
-

TRT haberde yer alan bilgiye göre, ABD'nin Californa eyaletinde bir hırsız havalimanında gerçekleştirdiği soygun girişimi sırasında 7,5 milyon dolarlık bir helikopteri çalıp düşürdü.

FBI, hırsızın Sacramento Özel Havalimanı'nda zorla girdiği 4 helikopterden birini sonunda düşürmesinin ardından soruşturma başlattı.

Polis, şüphelinin olay yerinden kaçtığını ve kimsenin yaralanmadığını belirtti.

FBI'ın Sorumlu Özel Ajanı Sean Ragan toplanan kanıtlar, tanıklardan alınan bilgiler ve güvenlik kamerası görüntülerinin dedektiflere olayla ilgili bir şüpheliyi işaret ettiğini söylüyor.

Federal ajanlar, şüphelinin helikopter çalmak istemesinin sebebini bulmaya çalışıyor.

Ragan, "Birisi hava aracını gezmek için almak istemiş olabilir. Farklı bir suç faaliyeti ya da başka bir mülke zarar vermek için almak istediyse terörizm ihtimal dahilinde olabilir" dedi.

KCRA 3'ün haberine göre çalınan Bell 429 isimli, Capitol Helicopters'a ait ağır yük helikopterinin yangın söndürme de dahil birçok kullanım alanı var.

Capitol Helicopters'tan yapılan açıklamada, "Bu sabah erken saatlerde şirketimizin işlettiği birkaç helikopter tanımadığımız bir kişi tarafından tahrip edildi ve bir hava aracı ciddi hasar aldı" diye belirtildi.

Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu da olayı soruşturuyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
1
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
2
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
3
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
4
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
﻿18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
5
﻿18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
﻿18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
6
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
7
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
﻿Depremin vurduğu voleybol takımı zirveye oynuyor
﻿Depremin vurduğu voleybol takımı zirveye oynuyor
﻿Depremin vurduğu voleybol takımı zirveye oynuyor
﻿Sırplar Kosova ile normalleşme anlaşmasını protesto etti
﻿Sırplar Kosova ile normalleşme anlaşmasını protesto etti
﻿Sırplar Kosova ile normalleşme anlaşmasını protesto etti
﻿Okan Buruk Jesus'a savaş açtı: Gerçekten canımızı sıkıyor
﻿Okan Buruk Jesus'a savaş açtı: Gerçekten canımızı sıkıyor
﻿Okan Buruk Jesus'a savaş açtı: Gerçekten canımızı sıkıyor
﻿Şap hastalığına karşı önlemler devam ediyor
﻿Şap hastalığına karşı önlemler devam ediyor
﻿Şap hastalığına karşı önlemler devam ediyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.