Amerika'da seçim kazanan temsilci zafer konuşmasında İngilizce tek bir kelime kullanmadı

Kaynak: End Wokeness
Amerika'da seçim kazanan temsilci zafer konuşmasında İngilizce tek bir kelime kullanmadı
Amerika'da Demokrat Parti'nin Ohio temsilcisi İsmail Mohamed, Ohio'nun 3. Meclis Bölgesi için yapılan ön seçimini kazandı.

Seçim kampanyasının büyük bir kısmını Amerika'daki Somali nüfusa ulaşmak üzere kuran Somalili mülteci İsmail Mohamed Ohio'nun 3. Meclis Bölgesi için yapılan ön seçiminden zaferle ayrıldı.

Seçim sonrası seçmenlere seslenen Mohamed, zafer konuşmasının tamamını Somali dilinde yapınca Amerika gündemine oturdu.

İşin ilginç kısmı ise İsmail Mohamed'in en yakın rakibinin de Somalili bir göçmen olması. Tıpkı Mohamed, gibi Somalili bir mülteci olan Abdirizak Diini rakibinin aldığı %55'lik oya karşılık %33'te kaldı.

31 yaşındaki Mohamed, 2022'de Ohio'nun 9. bölgesinde saçimleri kazanan Munira Abdullahi ile birlikte 2022'de Ohio'nun ilk Somalili milletvekili oldu.

Mohamed, 2022 yılında Spectrum News'e verdiği bir demeçte ülkesindeki şiddet olaylarından kaçarak Kenya'ya, oradan da 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne iltica ettiğini söylemişti.

Son Haberler
Murat Kurum: 3 puan öndeyiz Siyaset
Murat Kurum: 3 puan öndeyiz
Brent petrolün varil fiyatı 86,46 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 86,46 dolar
Bağışıklık sistemini dipçik gibi yapan mucize ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Bağışıklık sistemini dipçik gibi yapan mucize ot ortaya çıktı
Hocalı'da 33 yıl sonra Nevruz kutlandı Gündem
Hocalı'da 33 yıl sonra Nevruz kutlandı
Cem Küçük Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 'şikeci' diyen AKP'nin Trabzon adayına ateş püskürdü Spor
Cem Küçük Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 'şikeci' diyen AKP'nin Trabzon adayına ateş püskürdü
65 yaş üzerine tamamen ücretsiz olacak Ekonomi
65 yaş üzerine tamamen ücretsiz olacak
Resmi Gazete’de yayınlandı. Kısmi ödeme başlıyor. Şartlar belli oldu Ekonomi
Resmi Gazete’de yayınlandı. Kısmi ödeme başlıyor. Şartlar belli oldu