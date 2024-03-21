Amerika'da seçim kazanan temsilci zafer konuşmasında İngilizce tek bir kelime kullanmadı

Seçim kampanyasının büyük bir kısmını Amerika'daki Somali nüfusa ulaşmak üzere kuran Somalili mülteci İsmail Mohamed Ohio'nun 3. Meclis Bölgesi için yapılan ön seçiminden zaferle ayrıldı.

Seçim sonrası seçmenlere seslenen Mohamed, zafer konuşmasının tamamını Somali dilinde yapınca Amerika gündemine oturdu.

İşin ilginç kısmı ise İsmail Mohamed'in en yakın rakibinin de Somalili bir göçmen olması. Tıpkı Mohamed, gibi Somalili bir mülteci olan Abdirizak Diini rakibinin aldığı %55'lik oya karşılık %33'te kaldı.

31 yaşındaki Mohamed, 2022'de Ohio'nun 9. bölgesinde saçimleri kazanan Munira Abdullahi ile birlikte 2022'de Ohio'nun ilk Somalili milletvekili oldu.

Mohamed, 2022 yılında Spectrum News'e verdiği bir demeçte ülkesindeki şiddet olaylarından kaçarak Kenya'ya, oradan da 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne iltica ettiğini söylemişti.