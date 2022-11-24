﻿Amerika'dan Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık ek mühimmat yardımı

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri yardımı yapacaklarını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Kremlin'in kritik enerji altyapısına yönelik acımasız saldırıları da dahil olmak üzere Ukrayna'nın kendini savunmasına yardımcı olmak için ek askeri yardımla Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Başkan Joe Biden'ın verdiği yetkiye istinaden, Ukrayna'ya yönelik 26. kez ABD envanterinden silah ve teçhizat çekeceklerini belirten Blinken, Savunma Bakanlığının envanterinden çekilen 400 milyon dolarlık pakette, ek silah, mühimmat ve hava savunma ekipmanı bulunduğunu bildirdi.

ASKERİ YARDIMLAR 19,7 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Blinken, bu paketle Ukrayna'ya toplam askeri yardımlarının yaklaşık 19,7 milyar dolara ulaşacağını ifade etti. Sağladıkları top mühimmatı, hassas atışlar, hava savunma füzeleri ve taktik araçların savaş alanında Ukrayna'ya fayda sağladığını vurgulayan Blinken, şunları kaydetti:

"İngiltere Başbakanı (Rishi) Sunak'ın Kiev'e yaptığı son ziyarette sunduğu 50 milyon sterlinlik hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere, çabalarımıza Fransa ve İngiltere de katılıyor. Ayrıca İsveç'in son hava savunma taahhüdünün yaklaşık 300 milyon ABD doları değerinde olduğunu not ediyoruz. Kendisini savunmaya devam edebilmesi ve zamanı geldiğinde müzakere masasında mümkün olan en güçlü konumda olabilmesi için ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz." (AA)