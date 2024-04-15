Amerikalı annenin Türkçe kelimelerle imtihanı güldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Amerikalı annenin Türkçe kelimelerle imtihanı güldürdü
Amerikalı annesine zor Türkçe kelimelerin anlamını soran genç kız, izleyenleri güldürdü. İkilinin videosu sosyal medyada hızla yayıldı.

Sosyal medyada hızla yayılan bir video, Amerikalı bir annenin Türkçe kelimelerle imtihanını gösterdi. Genç bir kız, annesine bazı zor Türkçe kelimelerin anlamını sorduğunda ortaya komik anlar çıktı. Annenin "çimmek" kelimesini "çim yapmak" diye yanıtlaması ve "muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsiniz" kelimesinin anlamını tahmin etmeye çalışması, izleyenleri güldürdü. Video, kısa sürede viral oldu ve birçok kişinin ilgisini çekti. Bu eğlenceli anlar, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı ve izleyicileri keyiflendirdi.

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