Amerikan yerlileri balina avlama hakkını kazandı

Onlarca yıldır süren hukuki mücadeleler ve bürokratik gecikmelerden sonra Amerikanın yerli Makah Kabilesi, törensel balina avcılığı hakkını tekrardan kazandı.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından verilen izin, Makah Kabilesi'ne tören amaçlı sınırlı balina avcılığı hakkını garanti eden 1855 tarihli bir anlaşmaya dayanıyor. Bu da onları balina avlamak için federal izne sahip tek Kızılderili kabilesi yapıyor.

Önümüzdeki 10 yıl boyunca kabilenin yılda 2 ila 3 balina avlamasına izin verilecek. Av, nesli tükenmekte olan gri balina popülasyonuna zarar vermediğinden emin olmak için NOAA tarafından sıkı bir şekilde izlenecek.

Makah halkı için balina avcılığı avlanmanın ötesinde kültürel kimliklerinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Arkeolojik buluntular, balina avcılığının 1000 yılı aşkın bir süredir yapıldığını ve bu avcılığın onların ruhani uygulamalarında ve folklorunda merkezi bir rol oynadığını gösteriyor.