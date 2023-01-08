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Anadolu Efes 15 sayı fark yedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, Anadolu Efes'i 85 - 70 yendi

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 20:10
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Anadolu Efes Türk Telekom'e teslim oldu

Anadolu Efes 15 sayı fark yedi
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 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Anadolu Efes'i 85-70 yendi.

Karşılaşmaya 8-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom'a Anadolu Efes, dış atışlarla yanıt vermeye çalıştı. Anadolu Efes, üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla etkili olmaya çalışsa da Türk Telekom, ilk çeyreği 22-17 önde tamamladı.

Tempolu başlayan ikinci çeyrekte Türk Telekom, 16. dakikayı 41-36 üstün tamamladı. Hücumda Grant ve Sestina ile etkili olan Türk Telekom, son bölümde serbest atışlardan bulduğu basketlerle soyunma odasına 46-39 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Bryant ve Micic'in iyi oyunuyla farkı kapatan Anadolu Efes, 28. dakikada 53-53'lük beraberliği yakaladı. Türk Telekom, üçüncü çeyreğin son anlarında hücumda Grant ile bulduğu sayılarla farkı 5'e çıkardı ve final periyoduna 60-55 üstün girdi.

Son periyoda M'Baye'nin isabetli dış atışlarıyla başlayan Anadolu Efes'e Türk Telekom, hızlı hücumlarla karşılık verdi. Maçın 37. dakikası, 74-64 Türk Telekom'un üstünlüğüyle geçildi. Son bölümde rahat bir oyun ortaya koyan Türk Telekom, sahadan 85-70 galip ayrıldı.


Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç, Polat Parlak, Batuhan Söylemezoğlu

Türk Telekom: Mehmet Yağmur, Grant 13, Jones 9, Bouteille 30, Semih Erden, Rıdvan Öncel 2, Taylor 12, Erkan Yılmaz 2, Sestina 17

Anadolu Efes: Buğrahan Tuncer, Micic 15, Bryant 20, M'Baye 12, Dunston 8, Karahan Tuan Efeoğlu, Erten Gazi, Clyburn 11, Furkan Haltalı 4, Mehmet Efe Demirel, Egehan Arna

1. Periyot: 22-17

Devre: 46-39

3. Periyot: 60-55

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