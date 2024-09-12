Anadolu Efes ve Corendon Airlines arasında sponsorluk anlaşması

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da düzenlenen basın toplantısında, Anadolu Efes ile sponsorluk sürecine beşinci yılda devam etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

"KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Corendon Airlines olarak 2025'te 20. yıllarını kutlayacaklarını anımsatan Karaer, "Sezon öncesi hazırlıklarına Antalya'da başlayan Anadolu Efes'e yeni sezonda başarılar diliyor, yeni hedeflere yol alırken yanlarında olmaktan onur duyduğumuzu paylaşmak istiyorum. Spora ve spor turizmine katkılarımızı sürdürürken, Anadolu Efes ile birlikte Antalya özelinde kurumsal sorumluluk projeleri yapmayı planlıyoruz" dedi.

Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz da ekimden hazirana kadar bir sezon boyunca 9 aylık zaman diliminde deplasman maçları nedeniyle Avrupa'nın pek çok şehrine sürekli yolculuk halinde olduklarına dikkati çekti.

"ÇOCUKLARA DEĞER KATACAK PROJELER YAPMAYI DİLİYORUZ"

Yolculuklarının iyi geçmesinin önemine değinen Yılmaz, "Yolculuklarımızı kalkıştan varışa en konforlu şekilde geçirmemizi sağlayan Corendon Airlines'ın 20. yılını şimdiden kutluyor, hem Anadolu Efes'e hem de farklı sponsorluklarıyla spora katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde Corendon ile Antalya'ya basketbol aracılığıyla gençlere, çocuklara değer katacak projeler yapmayı diliyoruz" diye konuştu.

"SEYAHATLERİ KONFORLU YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Anadolu Efes Basketbol Takımı Kaptanı Shane Larkin ise "Bizim için yurt dışı seyahatlerini konforlu bir şekilde yapmak çok önemli. Uzun süredir Corendon Airlines bu alanda bize destek oluyor. Umarım takım olarak hem saha içinde hem de saha dışında alacağımız başarılarla bu iş birliğini taçlandıracağız" ifadesini kullandı.

İmza töreninin ardından Antalya'da düzenlenen "Gloria Cup 2024" organizasyonuna katılan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın antrenmanı ziyaret edildi.

Muratpaşa Belediyesi 11 Yaş Altı Basketbol Takımı oyuncuları, Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic ve oyuncularla tanıştı. Minik sporcular, kendilerini sahaya davet eden Anadolu Efes oyuncularıyla basketbol oynadı.