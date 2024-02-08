Anadolu Efes yönetiminde bomba gelişme. CEO görevi bıraktı yerine gelecek isim belli oldu

Anadolu Efes tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes İcra Başkanı (CEO) Can Çaka “bir başka kariyer fırsatını değerlendirmek üzere” görevinden ayrıldı. Çaka’nın yerine Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Onur Altürk, Altürk’ün yerine de Turgay Keskin atanacağı öğrenildi.

Can Çaka'nın 1 Mart 2024 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacağına ilişkin KAP ile paylaşılan açıklamanın tamamı şöyle:

“Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes İcra Başkanı (CEO) olarak görev yapmakta olan Sayın Can Çaka başka bir kariyer fırsatını değerlendirmek üzere şirketimizdeki görevinden ayrılmaya karar vermiştir. Bu değişiklik, 1 Mart 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir. Can Bey’in öncü liderliği şirketimizin gelişmesi ve yenilikçi bir yol izlemesiyle endüstride unutulmaz bir iz bırakmıştır. Kendisinin sonsuz özverisi, bize yıllar boyunca ilham kaynağı olacak bir liderlik mirası bırakmaktadır.

YENİ CEO ONUR ALTÜRK OLDU

Aynı tarih itibarıyla, Sayın Çaka’nın yerine mevcut durumda Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü görevini yürütmekte ve etkin liderliğiyle Türkiye bira işimizi daha yüksek başarı ve yenilik seviyelerine taşımış olan Sayın Onur Altürk atanacaktır.

Coca-Cola İçecek’te (“CCI”) Müşteri ve Ticari Operasyonlar Direktörü olarak görev alan Sayın Tugay Keskin de aynı tarih itibari ile görevinden ayrılarak, Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü olarak atanacaktır. Sayın Tugay Keskin’in CCI’deki deneyimi, operasyonumuza değerli bir bakış açısı ve uzmanlık kazandıracak, Türkiye bira işimizin kurumsal yeteneklerini ve büyüme potansiyelini daha da artıracaktır.

Anadolu Grubu’nda Mali İşler Başkanı olarak görev yapan Can Çaka, Anadolu Efes CEO’su ve Bira Grubu Başkanı olarak atandı. Yıl sonunda görevden ayrılan John Gavin Hudson’ın yerine atanan Can Çaka, 1 Ocak 2019 itibarıyla yeni görevine başlayacak.”

1997’DEN BERİ ANADOLU EFES’TEYDİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Çaka, yine aynı üniversitenin İdari Bilimler Bölümü'nden yüksek lisans derecesi aldı. Kariyerine 1994’te İş Analisti ve Sistem Mühendisi olarak başlayan Çaka, Anadolu Grubu’na 1997’de Anadolu Efes Yurtdışı Yatırımlar biriminde Finans Uzmanı olarak katıldı.

1997-2005 arasında bu görevini sürdüren Çaka, Efes Ukrayna Bira Fabrikası'nda Finans ve İdari İşler Müdürü, Efes Bira Grubu Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, Efes Bira Grubu Strateji ve İş Geliştirme Direktörü gibi çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Çaka, Nisan 2008 - Aralık 2012 arasında Anadolu Efes Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak görev yaptı. Ocak 2013’te Anadolu Grubu Mali İşler Başkanı olan Çaka, 5 yıl önce CEO olarak atandı.

ALTÜRK 6 YILDIR ANADOLU EFES’TE

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu Onur Altürk mesleki kariyerine 1998’de Turkcell’de Finansal Kiralama ve Satınalma Uzmanı sıfatıyla adım attı. 2015-2018 yılları arasında PepsiCo’da Geleneksel Kanal Satış Direktörü görevini üstlenen Altürk, 2018-2022 yılları arasında Anadolu Efes Türkiye operasyonlarının Satış Direktörlüğü’nü yürüttü. Altürk 2 yıldır Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

31 YILLIK COCA COLA’CI ARTIK ANADOLU EFES’TE

Altürk’ün yerini alacak olan Tugay Keskin Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. 1993 yılından beri Coca-Cola’da farklı görevlerde bulunan Keskin, son bir yıldır CCI Müşteri ve Ticari Operasyonlar Direktörü olarak görev yapıyordu.